Volley, alta tensione a Piacenza?

28-12-2022 09:28

Alta tensione a Piacenza.

Si dice che dopo la sconfitta nel derby emiliano contro Modena, ci sia stato un acceso confronto tra staff tecnico e in particolare tra l’allenatore Lorenzo Bernardi e la società, nella persona di Hristo Zlatanov.

La Gas Sales torna ora in campo per i Quarti della Del Monte Coppa Italia: la formazione di Bernardi sfiderà una Verona reduce da un pesante k.o contro Trento in un’ora. L’eventuale sconfitta, si dice, che potrebbe costare la panchina all’allenatore di Piacenza.