Volley, anche Zaytsev positivo; aumentano i contagi in casa Lube

Aumentano i contagi tra le fila dei campioni d’Italia della Lube. La società ha diramato oggi un nuovo comunicato: “Dopo il contagio dei centrali Simone Anzani, Rok Jeroncic e Robertlandy Simon, così come dello schiacciatore Marlon Yant, oggi altri tre tesserati biancorossi sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta del libero Fabio Balaso, del palleggiatore Daniele Sottile e dell’opposto Ivan Zaytsev. I sette positivi della Cucine Lube sono in isolamento Gli allenamenti sono stati sospesi per altre 48 ore. Venerdì 31 dicembre il gruppo squadra ripeterà il tampone molecolare”.

È stato così spostato il match del 2 gennaio, valido per la quinta di ritorno con la Powervolley Milano che scenderà comunque in campo a Taranto nel secondo giorno dell’anno.

