Volley, Bernardi è il nuovo allenatore dell'Igor Novara

Dopo 15 anni nel settore maschile, l'ex campione e giocatore del secolo sarà il nuovo tecnico della squadra piemontese

27-05-2023 09:59

Lorenzo ‘Lollo’ Bernardi sarà il nuovo allenatore dell’Igor Volley Novara. L’ex schiacciatore trentino, dopo 15 anni nel settore maschile, proverà dunque l’esperienza in campo femminile. Grande giocatore, è stato nominato giocatore del ventesimo secolo insieme a Karch Kiraly. Ha firmato fino al giugno 2024, con opzione per la stagione sportiva successiva.

Da tecnico, ha vinto due titoli (uno in Turchia e 1 in Italia), 3 Coppe nazionali (1 in Turchia e 2 in Italia), 3 Supercoppe (2 in Turchia e 1 in Italia), oltre ai Giochi del Mediterraneo con l’Italia nel 2009. Nell’ultima stagione ha allenato Piacenza nella Superlega, fino a dicembre 2022.

Così Enrico Marchioni, direttore generale dell’Igor: “Abbiamo scelto di assecondare il rinnovamento in atto scegliendo una guida tecnica che fosse innovativa ma che avesse già, al contempo, la giusta esperienza ad alto livello. Nell’ultimo ventennio è capitato più di una volta di vedere allenatori passare dal settore maschile a quello femminile, portando novità e al tempo stesso adattandosi in fretta al nostro mondo”.