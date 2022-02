Volley, Blengini: "La mia Lube resiste"

10-02-2022 11:49

Nonostante varie assenza, infortuni, un calendario folle la Cucine Lube Civitanova ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale della Champions League.

Un risultato che vale doppio visto un momento complesso: «Sono contento di come ci siamo adattati – ha detto coach Blengini a Gazzetta dello Sport – alle difficoltà. La squadra ha cuore e reagisce. Mi auguro che questa caratteristica continui anche nelle prossime settimane».

Settimane complesse: «Senza contare le trasferte e gli allenamenti giocheremo ogni 72 ore ogni settimana. Anche questo fa parte del gioco, dopo i vari stop, tra infortuni e positività al Covid. Dobbiamo tenere duro nella speranza che con i vari ritorni possiamo fare anche un po’ di turnover, perchè c’è qualcuno che con questa situazione non si ferma da mesi(…). L’unica parola che mi viene in mente è resistenza, come ci è successo sul campo quando il Novosibirsk ha iniziato a battere al massimo».

OMNISPORT