Volley: Champions verso il ritorno della semifinale tra Imoco e Novara

L’eterna sfida tra Imoco Volley e Igor Gorgonzola Novara va in scena anche in Europa.

Domani, 23 marzo, alle ore 20.30 al Palaverde va in scena la partita di ritorno della semifinale di Champions League. All’andata a vincere sono state le pantere che si sono imposte per 3 a 0.

Le ragazze, guidate in campo da Paola Egonu dovranno o vincere o potranno anche perdere per 3 a 2. In caso di vittoria delle piemontesi domani al Palaverde per 3-0 o 3-1 si giocherà il “Golden Set” al meglio dei 15 punti.

Nell’altra semiginale, Busto Ariszio si è imposta in Turchia per 3 a 2 e mercoledì alle 18 avrà il Vakifbank Istanbul

OMNISPORT | 22-03-2021 18:25