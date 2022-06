Volley, colpo grosso a Monza: al centro c'è Folie

08-06-2022 12:15

Il Volley Mercato, sia al maschile che al femminile, sta entrando nel vivo. Dopo l’annuncio della capitana della Vero Volley, Anna Danesi a Conegliano, Monza “corre ai ripari” ufficializzando l’innesto dell’ormai ex pantera Raphaela Folie.

Almeno per la prossima stagione giocherà così in terra brianzola. “Dopo sei anni a Conegliano penso che Monza sia il posto giusto per affrontare con molto entusiasmo una nuova avventura. Sono molto curiosa di vivere questo nuovo ambiente del Vero Volley, capace nelle ultime stagioni di crescere tantissimo. La Finale Scudetto contro Conegliano del resto ha dimostrato il valore di questo Club, organizzato e in grado di darci filo da torcere nella corsa Scudetto. Ho diversi amici che giocano al Vero Volley: la stessa Alessia Orro mi ha confermato che qui si trova benissimo. E’ una realtà professionale, che risolve problemi e nella quale ci si aiuta, oltre ad avere un pubblico davvero fantastico. La Serie Finale è stata molto emozionante, con una cornice favolosa per il sold-out. Ero abituata a vivere emozioni del genere solo a Conegliano, che può vantare un pubblico meraviglioso, e non pensavo di ritrovarla anche in un altro palazzetto. Credo che l’Arena di Monza piena possa davvero essere l’ottavo giocatore in campo: per questo invito tutti i tifosi a venire numerosi a guardarci. Giocare la Finale Scudetto a Monza è stato fantastico e spero di poterla disputare nuovamente nella stagione che verrà”.