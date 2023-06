Importanti conferme al centro per la squadra campione d'Italia

12-06-2023 15:28

La squadra campione d’Italia, della Prosecco DOc Imoco Volley riparte da due conferme importanti al centro.

C’è Robin De Kruijf che inaugurerà così la sua ottava stagione con la maglia delle Pantere. Per lei record di longevità per una straniera nella storia del club gialloblù, che vede Robin al secondo posto dietro al monumento Monica De Gennaro con ben 254 presenze e la firma su ben 19 trofei sui 20 vinti nell’epopea del club veneto.

Poi confermata la ritrovata, dopo i tanti infortuni Sarah Fahr, già una veterana della squadra visto che inizierà la sua quarta stagione in maglia Prosecco DOC Imoco Volley. Solo 61 però le presenze di Sarah, che ha pagato un primo anno fermato a metà per lo stop-covid e poi due stagioni sfortunate per gli infortuni in serie. L’ultima però è stata la stagione della rinascita per la talentuosa centrale toscan-teutonica, brava a lasciarsi alle spalle i problemi passati e capace di riprendersi spazio e responsabilità in campo nello scacchiere di coach Santarelli.