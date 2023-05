Volley, Conegliano è Campione d'Italia

E' Gray a cambiare il destino della Finale Scudetto: Milano, vittoriosa nel primo set, è ripresa sul più bello e crolla 23-25, 26-24, 25-17, 25-21.

15-05-2023 23:12

Era da otto stagione che lo Scudetto del Volley femminile non veniva assegnato da Gara – 5: allora fu Casalmaggiore a regolare 3-2 Novara, oggi è Conegliano a battere Milano con il medesimo parziale.

Milano prova a mettere le mani sulla partita, conquistando il primo set con il punteggio di 25 a 23. Dopo aver ipotecato la prima frazione di gioco scappando in continuazione (1-5, 3-9, 11-18), le ragazze di Gaspari sprecano cinque palle-set e le venete rientrano 23-24 grazie a un paio di errori in attacco di Thompson, per pagare poi il fio con Robinson-Cook dai nove metri. L’inerzia non pare mutare nel secondo set, dove Milano cerca lo scatto dal 7-7: i muri di Thompson e Folie valgono un 10-16 che si tramuta poi in 12-18; sono le giocate di Gray a rimettere in discussione le cose, con Milano raggiunta sul 23-23 e superata 26-24. Milano è scossa: Haak e Lubian non lasciano scampo a una difesa sempre meno efficace, Conegliano vola 15-5 prima e contiene a 20-15 il tentativo di rimonta poi, i tre muri di Fahr e Lubian sigillano il set sul 25-20. Sono ancora le giocate della canadese Gray (25 punti in due set) da una parte e della statunitense Thompson (33 punti) dall’altra a tirare le fila del punteggio, cui Milano resta aggrappata fino al 16-12: c’è però un momentaneo calo di tensione delle campionesse del mondo sul 24-14 e occorre il settimo match-ball, capitalizzato da Fahr (25-21), affinché al PalaVerde impazzi la festa.

A Conegliano riesce così la cinquina tricolore, mentre Milano non potrà sfoggiare per la prima volta nella sua storia il tricolore sul petto: un anno perse la sua prima finale proprio contro le ‘Pantere’, l’anno venturo tenterà un nuovo assalto con Paola Egonu nel roster.