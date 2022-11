Volley, Conegliano sfida Firenze prima della Supercoppa

23-11-2022 13:39

Settmana impegnativa per la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che se la vedrà con Il Bisonte Firenze per l’anticipo dell’11° giornata (anticipata causa Mondiale per Club), prima della sfida valida per la 27° Supercoppa Italiana contro Novara. Un match quindi da non sottovalutare, per centrare il decimo successo consecutivo e per evitare di sprecare energie utili da dedicare al primo trofeo stagionale. Le bisontine arrivano in Veneto dopo la non indimenticabile trasferta a Novara, in cui la squadra di coach Bellano ha ceduto 3-0 alle padrone di casa nonostante le numerose assenze delle zanzare.

Il vice allenatore di Santarelli, Valerio Lionetti, presenta così la sfida: “In questi giorni stiamo lavorando su quello che ha funzionato meno in questo inizio di stagione, vogliamo migliorare nella continuità di gioco e nell’eliminare le pause che abbiamo avuto nel corso delle partite, specie in prospettiva Supercoppa. Domani ci aspetta una partita impegnativa come Firenze, squadra tradizionalmente ostica. Loro hanno mantenuto un’intelaiatura-base che è insieme da qualche anno in cui hanno inserito elementi importanti come Herbots e Alhassan. Anche quando hanno avuto problemi di assenze come quella di Van Gestel, grazie a un sistema ormai collaudato negli anni, sono riuscite ugualmente a mantenere la barra dritta. Affronteremo una squadra compatta che verrà al Palaverde con la mente sgombra e la voglia di fare il colpaccio, starà a noi giocare una partita tosta per continuare il nostro cammino e prepararci al meglio per il grande appuntamento di sabato”.