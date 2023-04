Volley, Conegliano vince gara 1 della semi contro Novara

Le campionesse d'Italia vincono gara uno nell'eterna sfida contro le piemontesi

27-04-2023 10:23

La Prosecco Doc Imoco Conegliano inizia come meglio non poteva la Semifinale Scudettocontro l’Igor Gorgonzola Novara, vincendo con un rotondo 3-0 Gara 1 nella tana del Palaverde.

Nel primo set c’è una grande partenza delle campionesse d’Italia che battono bene e trovano soluzioni importanti a muro con Lubian, Fahr (2) e Robinson Cook. L’attacco di Novara è in difficoltà e Conegliano allunga 10-3. Poi sale in cattedra Isabelle Haak con le sue bordate e Novara perde la bussola. Entra Cambi in cabina di regia per Battistoni, ma la svedese (grande primo set con 8 punti) è implacabile e l’Imoco va a rullo giocando in scioltezza e salendo fino al +11 (17-6) con le piemontesi che non riescono a uscire dalla tela della difesa delle venete. Segnali di ripresa nel finale per Karakurt (5 punti nel set) e compagne, ma il set si conclude nel tripudio dei tifosi gialloblù per il netto 25-16 che chiude il primo set della semifinale.

