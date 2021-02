Volley, dalla Corea con amore: Diouf ne fa 54

Valentina Diouf si è totalmente ritrovata da quando gioca all’estero. Dal 2018 ha detto addio al Campionato italiano, per giocare prima in Brasile e adesso in Corea.

Nella notte, l’opposto, ex maglia azzurra ha messo a referto 54 punti portando così la sua squadra, il KGC Ginseng Corporation (che milita nella V-League femminile coreana) a vincere al tie break (21-25, 31-29, 16-25, 25-20, 12-15).

54 punti è record personale (qualche settimana fa ne aveva fatti 46) e record dell’intera stagione, il quinto di tutti i tempi di campionato. Grazie al successo la formazione coreana abbandona anche l’ultimo posto in classifica.

OMNISPORT | 27-02-2021 10:14