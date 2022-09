Volley, De Gennaro: "Siamo una squadra forte e matura"

21-09-2022 16:38

Tutto pronto per andare all’assalto del Mondiale!

Le ragazze di Davide Mazzanti, campionesse europee in carica e di recente vittoriose in Nations League, cominceranno la caccia all’iride in Olanda, dove incroceranno nel girone di Arnhem Camerun, Portorico, Belgio, Kenya e Olanda: “Questa partenza ci permetterà di entrare nel clima della manifestazione e trovare man mano il ritmo partita e quell’intensità che è stata la chiave del successo in Nations League” spiega il libero Monica De Gennaro a Tuttosport ” Siamo impazienti di battagliare per il Mondiale, siamo una squadra forte che sa gestire la pressione”.

L‘Italia è secondo il ranking la terza squadra favorita, ma l’obiettivo è chiaro, vincere il secondo Mondiale della propria storia dopo 20 anni: “Nell’ultima edizione a Yokohama siamo arrivate in finale e perso contro la Serbia, ma in fondo eravamo una sorpresa: adesso abbiamo consapevolezza e valori, nelle difficoltà sappiamo trovare la soluzione giusta”.