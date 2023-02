Volley, De Giorgi tiene d'occhio i giovani ma non solo

Il C.T della Nazionale azzurra ha parlato dei nuovi giovani talenti del campionato di Superlega

08-02-2023 15:10

Ferdinando De Giorgi, allenatore della Nazionale italiana di volley, non perde tempo e pensa già al futuro degli azzurri guardandosi in giro.

A Gazzetta dello Sport ha parlato dei nuovi giovani talenti della Superlega: “Quelli di Trento sono andati molto bene, considerando i normali alti e bassi che ci sono in tutte le squadre. E a proposito di Trento non va dimenticato Laurenzano: anche se ancora juniores sta giocando la sua seconda stagione da titolare in una piazza come questa”.

Il C.T che ha portato la squadra alla vittoria dell’Europeo 2021 e Mondiale 2022 guarda i giovani ma non solo. “Il mantra della Nazionale è sempre lo stesso dall’inizio del mio mandato. Crescere e migliorare. Poi confermo con forza la scelta che è stata fatta per rinnovare il gruppo. E sono convinto che il ricambio generazionale fosse fondamentale anche per dare un futuro alla squadra, ma deve essere chiaro che la Nazionale è la Nazionale. E l’Italia ha bisogno di persone che si mettono a disposizione di questo percorso e che credono nel progetto. Tra l’altro non farebbe parte del mio personaggio e della mia storia escludere chi ha qualche anno in più. Io ho giocato l’ultima partita in azzurro a 41 anni passati, senza mai dare l’addio all’Italia… Quindi tengo in considerazione tutti. Sempre”.

E poi proprio sulle nuove generazioni: “Ho visto un Rinaldi che sta crescendo molto. Sarebbe entrato nel giro della Nazionale seniores già l’estate scorsa, ma un infortunio lo ha bloccato. Anche le responsabilità che si prende sono in crescita e il giocatore sta rispondendo bene. Restando nella stessa squadra, Modena, si è messo in luce Giovanni Sanguinetti che ha giocato molto quest’anno. Anche Sala, in un ruolo strategico (è un opposto), è cresciuto”.