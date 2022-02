Volley, di padre in figlio: il debutto di Bovolenta Junior

22-02-2022 15:12

Di padre in figlio, da Vigor Bovolenta ad Alessandro Bovolenta. Il volley non poteva che esserci nel DNA di Alessandro figlio del compianto pallavolista e che ha fatto il suo debutto in Superlega nel match di domenica giocato da Ravenna contro la Powervolley Milano (persa dalla Consar, già retrocessa, per 3 a 1).

Una bella soddisfazione a quasi 10 anni dalla scomparsa di papà Vigor (24 marzo). Alessandro, primo di cinque figli ha fatto il suo debutto con quella squadra con cui proprio il padre iniziò a muovere i primi passi nella pallavolo che conta.

Un traguardo per chi, dopo un passato da calciatore ha iniziato a giocare a volley solo due anni fa: era il 2020.

OMNISPORT