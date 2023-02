Volley donne, Champions League: Conegliano ai quarti, ok Novara e Milano

Tre vittorie per le squadre italiane, con le venete che si sono già guadagnate l'accesso al prossimo turno

01-02-2023 10:39

Italia forza tre nelle quinta giornata della Cev Champions League femminile di volley. Conegliano si è già qualificata ai quarti di finale, vincendo contro Budapest in quattro set, salendo a 15 punti e diventando irraggiungibile per il Resovia. Le venete hanno vinto il primo set 25-17, ma poi hanno perso 25-22 il secondo, partita di nuovo in mano nel terzo (25-21) e finale morbido (25-18).

Ci sono voluti quattro set anche al Vero Volley Milano contro il Dnipro. Primi due set alle lombarde (25-19, 25-18), ma nel terzo l’orgoglio avversario porta al successo per 26-24. Ci vuole dunque un altro sforzo, il quarto parziale, chiuso agevolmente per 25-14. Successo esterno, infine, per Novara contro Potsdam. Vinti i primi due set, (25-21, 25-17) l’Igor Gorgonzola lascia il terzo (23-25), ma domina nel quarto (25-13).