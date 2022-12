Volley, ecco l'ufficialità: Santarelli C.T della Turchia

27-12-2022 12:47

Daniele Santarelli attuale coach dell’Imoco Conegliano, è ufficialmente Commissario tecnico della Nazionale turca di pallavolo femminile.

Dopo l’addio a Giovanni Guidetti è di nuovo un italiano il prescelto per la guida di una delle nazionali più forti. L’allenatore che in terra veneta con le Pantere ha vinto davvero tutto, l’ultimo titolo è il Mondiale per club, è considerato uno dei migliori al Mondo.

L’allenatore 41enne ora si concentrerà su club e Nazionale, con la VNL e dopo ad agosto gli Europei dove si troverà da avversario la Nazionale italiana di Mazzanti e della moglie Monica De Gennaro, libero di Conegliano.

L’allenatore di Foligno, fino alla scorsa stagione, aveva guidato da C.T la Nazionale femminile della Serbia.