Il VakifBank Istanbul ipoteca la semifinale di Champions contro il Vero Volley, 19 i punti messi a segno dall'azzurra.

15-03-2023 19:15

Paola Egonu senza pietà: la schiacciatrice veneta regala al VakifBank Istanbul 19 punti nel netto 3-0 rifilato al Vero Volley Milano nei quarti di Champions.

L’azzurra, che è in procinto di chiudere dopo una sola stagione l’esperienza in Turchia alle dipendenze di Giovanni Guidetti, dovrebbe proprio indossare la maglia delle milanesi, che possono rientrare in gioco nella manifestazione solo replicando nel ritorno con un 3-0, o con un 3-1 per accedere al golden set di spareggio; le turche, che vantano una maggiore esperienza internazionale (non a caso sono le campionesse continentali), si sono imposte 25-18, 25-19, 25-17.

Oltre ai 19 punti di Egonu (65% in attacco), buona prova della brasiliana Gabi, che ha firmato 18 punti.