Volley f.: Conegliano perde in casa per la prima volta dal 2018

05-12-2022 11:41

La decima giornata di Serie A1 si apre su tutti i campi con un momento di sostegno a Fahimeh Karimi, l’allenatrice di pallavolo condannata a morte in Iran.

A livello sportivo la giocata verrà ricordata per la prima sconfitta di Conegliano in campionato: è Scandicci ad arrestare la corsa delle pantere, che si fermano dopo undici vittorie consecutive. Un risultato che fa felici sia Milano che Chieri, che vincono contro Cuneo e Vallefoglia e riducono le distanze dalla vetta. Per la corsa alla Coppa Italia, importanti successi di Bergamo, che regola Pinerolo, e di Casalmaggiore, che espugna Firenze. Prosegue il momento d’oro di Busto Arsizio, che si prende i tre punti contro Macerata.

SERIE A1

10° GIORNATA

Sabato 3 dicembre ore 21.00

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara 1-3 (20-25 15-25 25-23 26-28)

Domenica 4 dicembre ore 15.30

Volley Bergamo 1991 – Wash4green Pinerolo 3-1 (25-21 24-26 25-20 25-23)

Domenica 4 dicembre ore 17.00

E-Work Busto Arsizio – Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-20 25-16 33-31)

Reale Mutua Fenera Chieri – Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0 (25-21 25-16 25-20)

Cuneo Granda S.Bernardo – Vero Volley Milano 0-3 (19-25 19-25 22-25)

Il Bisonte Firenze – Trasportipesanti Casalmaggiore 1-3 (18-25 25-22 20-25 17-25)

Domenica 4 dicembre ore 20.00

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Savino Del Bene Scandicci 0-3 (23-25 22-25 19-25)