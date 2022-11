Volley f, è già tempo del classico Novara - Conegliano

09-11-2022 10:41

Torna la seria A femminile di volley con il turno infrasettimanale della Serie A1 che si concentrerà su quattro squadre. I club sono protagonisti nel posticipo della quarta giornata e nell’anticipo della nona. Al PalaIntred si incrociano Bergamo e Cuneo, due squadre in cerca di punti per risalire la classifica. Al PalaIgor va invece in scena, a poco più di due settimana dalla sfida di Supercoppa Italiana vivo, il clàsico della pallavolo femminile degli ultimi anni: Novara contro Conegliano. Entrambe con cinque vittorie in questo inizio di stagione, entrambe senza sconfitte, appaiate in testa alla classifica con 14 punti: chi vince prende tutto.

Mercoledì 9 novembre ore 20.30

Volley Bergamo 1991 – Cuneo Granda S.Bernardo Arbitri: Zanussi-Jacobacci

9° GIORNATA

Mercoledì 9 novembre ore 20.30

Igor Gorgonzola Novara – Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Puecher-Verrascina