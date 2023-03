Volley f., Inarrestabile Scandicci: liquidata in tre set Busto

Decima vittoria consecutiva per le toscane

09-03-2023 12:35

Non basta una buona prestazione della e-work Busto Arsizio per conquistare punti contro la Savino del Bene Scandicci che conquisya la decima vittoria consecutiva.

Finisce 0-3 per la squadra toscana, ma le farfalle sono state in gara soprattutto per i primi due set, decisi solo nella fase finale. Tre punti che pesano per le ragazze di coach Barbolini che, in attesa delle gare del weekend, volano a -1 dalla capolista Conegliano, impegnata nel big match contro Novara di sabato 11 marzo, e a +10 da Milano, terza in classifica e attesa dall’ostica trasferta a Chieri.

Queste le parole di coach Massimo Barbolini: “Decima vittoria consecutiva? I numeri sono sempre importanti, ma ancora più importante e che pur non giocando benissimo abbiamo ottenuto la vittoria. A livello mentale, più che fisico, non è mai facile tenere questo ritmo. Lo abbiamo fatto, chiudendo un ciclo in maniera positiva. Abbiamo fatto meglio del previsto, perchè non ci immaginavamo di trovarci a quattro giornate dal termine della regular season con questa classifica e questi vantaggi, che comunque saranno da verificare dopo le partite del weekend. Adesso ci potremo concentrare su di un altro ciclo di gare e soprattutto sulle due gare di semifinale di CEV Cup contro il THY Istanbul. Adesso ci riposeremo, poi torneremo a lavorare in palestra”.

SERIE A1

9° GIORNATA DI RITORNO

Mercoledì 8 marzo ore 19.00

E-Work Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci 0-3 (23-25, 23-25, 19-25)

Sabato 11 marzo ore 19.45

Reale Mutua Fenera Chieri – Vero Volley Milano

Sabato 11 marzo ore 20.30

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Il Bisonte Firenze

Sabato 11 marzo ore 20.30

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Igor Gorgonzola Novara

Domenica 12 marzo ore 17.00

Trasportipesanti Casalmaggiore – Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Cuneo Granda S.Bernardo – Wash4green Pinerolo

Volley Bergamo 1991 – Cbf Balducci Hr Macerata