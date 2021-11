Volley f: le Italiane impegnate in Europa

24-11-2021 13:05

La CEV Champions League Volley torna. La massima competizione europea vedrà, tra le protagoniste, le formazioni italiane di Igor Gorgonzola Novara, Vero Volley Monza (al suo esordio in Champions League) e l’attuale detentrice della Coppa, l’Imoco Volley Conegliano.

Sarà Vero Volley Monza ad inaugurare l’edizione 2022 della Competizione nella gara di Istanbul contro il VakifBank, in programma per Mercoledì 24 Novembre alle ore 17:00.

Reduci da tre vittorie consecutive in campionato, due in trasferta contro Scandicci e Roma, e una in casa, contro Casalmaggiore domenica scorsa, Monza punta a dare continuità alla striscia positiva di risultati per tenere alto il morale e soprattutto iniziare col piede giusto la quarta avventura europea consecutiva della sua storia.

Sempre Mercoledì 24 Novembre, ma alle ore 19:30, le campionesse in carica dell’Imoco Volley Conegliano ospiteranno al PalaVerde la formazione serba dello ZOK UB, giunta al quarto round della CEV Champions League dopo aver eliminato lo ZOK Brcko e l’Olympiacos Atene durante i turni preliminari della competizione europea.

Chiuderà il quadro di questo primo turno di Champions League la Igor Gorgonzola Novara che, al PalaIgor, troverà il THY Istanbul. Novara ha collezionato sette vittorie consecutive nelle ultime giornate di Serie A1.

In questa settimana, spazio alle gare di ritorno dei Sedicesimi di Finale della CEV Volleyball Cup: dopo una vittoria per 3-1, la Unet e-work Busto Arsizio è pronta ad affrontare nuovamente il VDK Bank Gent Dames, questa volta tra le mura amiche della e-work Arena.

OMNISPORT