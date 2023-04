Volley f., Milano vince e convince contro Firenze

Solida prova da parte della formazione di Gaspari

02-04-2023 10:22

Nel sabato che ha aperto la penultima giornata di Regular Season del Campionato di Serie A1, grande risultato per Busto Arsizio, che espugna Cuneo e conquista al tie-break due punti fondamentali per la griglia playoff. Rispettati i pronostici delle altre tre sfide: Conegliano regola 3-0 Macerata, risultato analogo per Milano contro Firenze mentre a Vallefoglia, Novara cede il primo set ma poi si prende i tre punti.

SERIE A1

12° GIORNATA DI RITORNO

Sabato 1 aprile

Vero Volley Milano-Il Bisonte Firenze 3-0 (25-11, 25-23, 25-22)

Sabato 1 aprile

Cuneo Granda S.Bernardo-E-Work Busto Arsizio 2-3 (22-25, 26-24, 25-19, 22-25, 12-15)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-15, 25-22, 25-21)

Sabato 1 aprile

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Igor Gorgonzola Novara 1-3 (25-16, 21-25, 20-25, 21-25)

Domenica 2 aprile

Reale Mutua Fenera Chieri – Bartoccini-Fortinfissi Perugia Arbitri: Carcione-Cesare

Trasportipesanti Casalmaggiore – Wash4green Pinerolo Arbitri: Frapiccini-Caretti

Domenica 2 aprile

Savino Del Bene Scandicci – Volley Bergamo 1991