Volley f., nessun riposo dopo la Coppa Italia: ora ci sono le coppe europee

31-01-2023 08:27

Oggi, martedì 31 gennaio, Conegliano, Milano e Novara scenderanno in campo per la quinta giornata dei gironi di CEV Champions League. Tre trasferte attendono le italiane: le pantere affrontano il Vasas Obuda Budapest, Repubblica Ceca per le milanesi che sfidano il Dnipro e zanzare impegnate in Germania contro il Potsdam. Mercoledì 1 febbraio tocca invece alle altre tre squadre: Scandicci e Busto si giocano l’andata dei playoff CEV Cup contro Schwerin e Thy Istanbul, Chieri l’andata dei quarti di finale di CEV Challenge Cup contro lo Sliedrecht.

CEV CHAMPIONS LEAGUE

4th ROUND – 5° GIORNATA

POOL A

Vasas Óbuda BUDAPEST – A. Carraro Imoco CONEGLIANO 31/01 – ore 18:15

Volley MULHOUSE Alsace – Developres RZESZÓW 31/01 – ore 19:00

POOL B

SC “Prometey” DNIPRO – Vero Volley MILANO 31/01 – ore 18:00

CS Volei Alba BLAJ – Volero LE CANNET 01/02 – ore 19:00

POOL 9

Crvena Zvezda BEOGRAD – VakifBank ISTANBUL 31/01 – ore 19:00

SC POTSDAM – Igor Gorgonzola NOVARA 31/01 – ore 19:30

CEV CUP

PLAYOFF – ANDATA

Savino Del Bene SCANDICCI- SSC Palmberg SCHWERIN 01/02 – ore 20:00

e-work BUSTO ARSIZIO – THY ISTANBUL 01/02 – ore 20:30

CEV CHALLENGE CUP

QUARTI DI FINALE – ANDATA

SLIEDRECHT Sport – Reale Mutua Fenera CHIERI 01/02 – ore 19:30