Volley femminile, A1: Egonu e Antropova trascinano Milano e Scandicci, ok Conegliano. Velasco travolto

Vincono tutte le big nell'ottava giornata della Serie A1 di volley femminile: Conegliano, Novara, Scandicci e Milano conquistano i tre punti. Show di Egonu, Antropova e Akimova.

19-11-2023 21:54

Poche sorprese nell’ottava giornata del campionato di A1 di volley femminile. Vincono tutte le big, da Conegliano a Novara, da Scandicci a Milano, e la classifica è già spaccata in due tronconi: da una parte le magnifica quattro, in fuga; più indietro le altre, con Bergamo e Trentino a chiudere il lotto. Nei bassifondi rimane invischiata l’Uyba Busto Arsizio di Velasco, travolta a Firenze dopo due vittorie di fila.

Volley, Serie A1: show di Egonu e Antropova

Missione compiuta per l’Allianz Vero Volley Milano, che supera la Wash4green Pinerolo con un autorevole 3-0 (parziali a 16, 19 e 17). Ennesima prestazione monstre di Paola Egonu, capace di firmare 20 punti in appena tre frazioni. Convincente pure la prestazione dell’alter ego di Paoletta in Nazionale: 25 punti per Kate Antropova nel blitz di Scandicci sul campo di Cuneo. Vittoria in quattro set, con le piemontesi brave a vincere il terzo set, anche se poi il sestetto di Barbolini ha chiuso i conti nel quarto (11-25, 19-25, 25-18 e 20-25 i parziali).

Conegliano rullo compressore, bene anche Akimova

Di squadra, come di consueto, il successo della Prosecco Doc Imoco Conegliano, alla settima vittoria consecutiva da tre punti, stavolta sul campo di Bergamo. Punteggio mai in discussione (parziali di 15-25, 22-25 e 17-25), con Haak (15), Robinson-Cook (12), Lubian (11) e Lanier (10) in doppia cifra tra le campionesse d’Italia. Soffre ma tiene il passo Novara, che passa sul campo di Vallefoglia lasciandosi alle spalle il ko con Milano. Vittoria in tre set, tutti tiratissimi (27, 23 e 23), con Vita Akimova ancora una volta protagonista: 22 punti per lei.

Volley femminile, Serie A1: ottava giornata

Questo il programma completo degli incontri dell’ottavo turno di Serie A1:

Reale Mutua Fenera Chieri-Itas Trentino 3-1

Trasportipesanti Casalmaggiore-Roma 2-3

Allianz Vero Volley Milano-Wash4green Pinerolo 3-0

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Igor Gorgonzola Novara 0-3

Il Bisonte Firenze-Uyba Busto Arsizio 3-0

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Savino Del Bene Scandicci 1-3

Bergamo-Prosecco Doc Imoco Conegliano 0-3

Volley femminile, Serie A1: classifica

La classifica dopo otto giornate:

Prosecco Doc Imoco Conegliano* e Igor Gorgonzola Novara 21

Savino Del Bene Scandicci 19

Allianz Vero Volley Milano* 17

Reale Mutua Fenera Chieri* 14

Wash4green Pinerolo e Il Bisonte Firenze 12

Roma* 10

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo e Trasportipesanti Casalmaggiore 8

Uyba Busto Arsizio e Megabox Ond. Savio Vallefoglia 7

Bergamo 4

Itas Trentino 2

*le squadre contrassegnate con l’asterisco hanno giocato una partita in meno (recuperi Milano-Chieri e Conegliano-Roma in programma mercoledì 22/11).