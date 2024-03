Volley femminile A1, Novara-Scandicci vale il secondo posto con Milano alla finestra: per Egonu insidia Cuneo

Terzultima giornata in Serie A1: la sfida clou è quella tra Akimova e Antropova, mentre Sylla e compagne ospitano una pericolante. In coda spareggio Bergamo-Busto Arsizio.

09-03-2024 12:30

Terzultimo atto della regular season di Serie A1 di volley femminile. Il primato in classifica se l’è già assicurato la lanciatissima Conegliano, ancora imbattuta in stagione, mentre è bagarre per il secondo posto. Scandicci ha superato Milano, ma adesso la squadra guidata da Massimo Barbolini rischia di essere risuperata da Egonu e compagne e dalla sua prossima avversaria: la Igor Gorgonzola Novara. Gran lotta anche in coda: un ko a Roma condannerebbe alla retrocessione l’Itas Trentino, squadra dell’ex Ct Mazzanti, mentre conta molto il confronto diretto tra Bergamo e Busto Arsizio.

Serie A1: il big match è Novara-Scandicci

Occhi puntati sulla sfida tra quarta (Novara) e seconda forza (Scandicci) del torneo. Tra le piemontesi, travolte mercoledì sera a Conegliano, pesante l’assenza di Markova, subito capace di integrarsi negli schemi di Bernardi: toccherà ad Akimova provare a fare la differenza. Toscane, invece, che puntano su Antropova per difendere la piazza d’onore dai tentativi di sorpasso della Igor Gorgonzola e della stessa Milano. Per Conegliano, che ha chiuso in anticipo i discorsi relativi al primo posto, trasferta sul campo di Vallefoglia con ampio turnover per Santarelli in vista della Champions.

Volley, Milano è in crisi e ospita Cuneo

Coach Gaspari è stato franco alla vigilia: “Siamo indubbiamente in un momento difficile, non riusciamo a sviluppare la pallavolo che vogliamo”. Milano, in effetti, è in flessione evidente, almeno in campionato. Egonu da sola non basta (36 punti per Paoletta nell’ultima sconfitta contro Casalmaggiore) e di fronte c’è Cuneo, affamata di punti salvezza. A proposito di salvezza: debutto da brividi per Enrico Barbolini, sostituto di Juan Manuel Cichello sulla tormentata panchina di Busto Arsizio, che aveva iniziato l’anno con Julio Velasco e ora si ritrova a battagliare per non retrocedere. Lo scontro diretto a Bergamo assomiglia a uno spareggio salvezza.

Volley A1 femminile: programma 24ma giornata

Reale Mutua Fenera Chieri-Il Bisonte Firenze 9/3 ore 17

Allianz Vero Volley Milano-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo 9/3 ore 18

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Prosecco Doc Imoco Conegliano 9/3 ore 20.30

Igor Gorgonzola Novara-Savino Del Bene Scandicci 10/3 ore 17

Wash4green Pinerolo-Trasportipesanti Casalmaggiore 10/3 ore 17

Bergamo 1991-Uyba Volley Busto Arsizio 10/3 ore 17

AeroItalia Smi Roma-Itas Trentino 10/3 ore 17

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano 66

Scandicci 55

Milano 54

Novara 53

Chieri 42

Pinerolo, Vallefoglia 34

Roma 32

Casalmaggiore 25

Firenze 24

Busto Arsizio 21

Cuneo 18

Bergamo* 15

Trentino* 7

*1 partita in meno

Volley A1 femminile: prossimo turno (16-17 marzo)

Allianz Vero Volley Milano-Il Bisonte Firenze 16/3 ore 17

Trasportipesanti Casalmaggiore-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 16/3 ore 18

Itas Trentino-Uyba Volley Busto Arsizio 16/3 ore 18.30

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Wash4green Pinerolo 16/3 ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci-AeroItalia Smi Roma 17/3 ore 17

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Reale Mutua Fenera Chieri 17/3 ore 19.30

Igor Gorgonzola Novara-Bergamo 1991 17/3 ore 19.30

