Volley femminile A1, Conegliano travolge Novara: è già prima. Egonu ko, Antropova e Scandicci superano Milano

Turno infrasettimanale, il quartultimo della regular season: la Prosecco Doc Imoco blinda il primato con tre gare d'anticipo, l'Allianz Vero Volley perde ancora e ora è terza.

06-03-2024 23:19

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Tre turni al termine della stagione regolare in Serie A1 di volley femminile e Conegliano ha già risolto la pratica primo posto: la squadra di Santarelli, ancora imbattuta in stagione in ogni tipo di competizione, ai playoff avrà il vantaggio del fattore campo in tutte le serie, dai quarti all’eventuale finale. Primato blindato grazie al rotondo successo nel confronto diretto su Novara al PalaVerde, mentre ora in seconda posizione non ci sono più nè le piemontesi, nè Milano: Akimova ed Egonu superate di gran carriera da Antropova, trascinatrice di Scandicci.

Serie A1, Conegliano è già certa della prima posizione

Missione compiuta, insomma, per la Prosecco Doc Imoco che fa suo l’ennesimo confronto diretto dell’anno. Tre a zero a Novara, con parziali eloquenti: 25-14, 27-25, 25-17. In pratica, il sestetto di Bernardi – con Markova a scartamento ridotto e autrice di un solo punticino – regge solo nel secondo set, trascinato da Akimova (13 punti). Ma è Conegliano, guidata dalle solite Haak (23), Robinson-Cook (15) e Fahr (10), a spuntarla e a vincere a mani basse.

Volley, Milano ko: Egonu monumentale, poi sbaglia

I 36 punti della solita, monumentale Paoletta, invece, non bastano all’Allianz Vero Volley per evitare il ko al tie-break sul campo di Casalmaggiore. Altra prestazione negativa per Milano, che rincorre per tutta la gara ma alla fine deve arrendersi, con errore decisivo in battuta – guarda un po’ – proprio di Egonu. Non sbaglia invece Antropova, che con 22 punti guida Scandicci all’agevole successo in tre set su Pinerolo, che vale la seconda posizione solitaria in classifica. Nelle altre partite, cruciale successo in ottica salvezza per Cuneo, che batte 3-2 Roma e si porta a +3 su Bergamo, che recupererà il match con la cenerentola Trentino (allenata dall’ex Ct azzurro Mazzanti) solo il 20 marzo.

Volley A1 femminile: risultati 23ma giornata

Savino Del Bene Scandicci-Wash4green Pinerolo 3-0

Trasportipesanti Casalmaggiore-Allianz Vero Volley Milano 3-2

Uyba Volley Busto Arsizio-Reale Mutua Fenera Chieri 0-3

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara 3-0

Il Bisonte Firenze-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 0-3

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-AeroItalia Smi Roma 3-2

Itas Trentino-Bergamo 1991 20 marzo ore 20

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano 66

Scandicci 55

Milano 54

Novara 53

Chieri 42

Pinerolo, Vallefoglia 34

Roma 32

Casalmaggiore 25

Firenze 24

Busto Arsizio 21

Cuneo 18

Bergamo* 15

Trentino* 7

*1 partita in meno

Volley A1 femminile: prossimo turno

Reale Mutua Fenera Chieri-Il Bisonte Firenze 9/3 ore 17

Allianz Vero Volley Milano-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo 9/3 ore 18

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Prosecco Doc Imoco Conegliano 9/3 ore 20.30

Igor Gorgonzola Novara-Savino Del Bene Scandicci 10/3 ore 17

Wash4green Pinerolo-Trasportipesanti Casalmaggiore 10/3 ore 17

Bergamo 1991-Uyba Volley Busto Arsizio 10/3 ore 17

AeroItalia Smi Roma-Itas Trentino 10/3 ore 17

Intanto la prossima settimana torna la Champions League. Tutte le info.