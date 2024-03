Volley femminile A1, Conegliano-Novara il match clou: Haak contro Markova. Egonu sfida Casalmaggiore

Turno infrasettimanale, si gioca la 23ma giornata di regular season: supersfida al PalaVerde tra Haak e Markova, Egonu e Milano alla finestra. Scandicci riceve Pinerolo.

05-03-2024 17:40

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ultime sfide di regular season nella Serie A1 di volley femminile. Si gioca la quartultima giornata, interamente in programma nella giornata di mercoledì 6 marzo se si eccettua la sfida salvezza tra Itas Trentino, la formazione guidata dall’ex Ct azzurro Davide Mazzanti, e Bergamo, spostata al 20 marzo. Il clou è rappresentato da Conegliano-Novara: vincendo in tre o quattro set la squadra di Santarelli blinderebbe anche aritmeticamente il primato in classifica, con largo anticipo rispetto alla conclusione del campionato.

Haak contro Markova, Antropova sfida Pinerolo

Ad aprire il turno il confronto delle 16 tra la Savino Del Bene Scandicci e la Wash4green Pinerolo, quasi un anticipo di playoff. Antropova e compagne sono in lotta per il secondo posto e non possono lasciare per strada punti pesanti. Alle 20.30, poi, il big match del PalaVerde: Conegliano contro Novara. Una supersfida tra le lanciatissime venete, guidate da Haak, e le piemontesi di Bernardi, che stanno recuperando terreno in campionato e hanno già trionfato in Europa, dove hanno conquistato la Challenge Cup grazie anche all’arrivo della formidabile russa Markova.

Milano, secondo posto a rischio: serve super Egonu

Alle 20.30 tocca anche a Milano, che nelle ultime settimane ha accusato qualche battuta a vuoto. Dopo aver salvato dalla figuraccia le compagne contro Roma, in una partita in cui coach Gaspari aveva deciso di concedere un po’ di riposo a diverse titolari, Egonu è pronta a concedere il bis sul campo di Casalmaggiore. In coda sfida cruciale per Cuneo, che riceve Roma. Punti pesanti in palio pure tra Busto Arsizio e Chieri, mentre Il Bisonte Firenze si gioca le residue chance di playoff ospitando Vallefoglia.

Volley A1 femminile: programma 23ma giornata (6 marzo)

Savino Del Bene Scandicci-Wash4green Pinerolo ore 16

Trasportipesanti Casalmaggiore-Allianz Vero Volley Milano ore 20.30

Uyba Volley Busto Arsizio-Reale Mutua Fenera Chieri ore 20.30

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara ore 20.30

Il Bisonte Firenze-Megabox Ond. Savio Vallefoglia ore 20.30

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-AeroItalia Smi Roma ore 20.30

Itas Trentino-Bergamo 1991 (20 marzo ore 20)

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano 63

Milano, Novara 53

Scandicci 52

Chieri 39

Pinerolo 34

Vallefoglia, Roma 31

Firenze 24

Casalmaggiore 23

Busto Arsizio 21

Cuneo 16

Bergamo 15

Trentino 7

Volley A1 femminile: prossimo turno

Reale Mutua Fenera Chieri-Il Bisonte Firenze 9/3 ore 17

Allianz Vero Volley Milano-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo 9/3 ore 18

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Prosecco Doc Imoco Conegliano 9/3 ore 20.30

Igor Gorgonzola Novara-Savino Del Bene Scandicci 10/3 ore 17

Wash4green Pinerolo-Trasportipesanti Casalmaggiore 10/3 ore 17

Bergamo 1991-Uyba Volley Busto Arsizio 10/3 ore 17

AeroItalia Smi Roma-Itas Trentino 10/3 ore 17

Intanto la prossima settimana torna la Champions League. Tutte le info.