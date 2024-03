Volley femminile A1: Egonu salva Milano contro Roma, Conegliano rullo compressore. Novara e Scandicci in quota

Ventiduesima giornata di regular season in Serie A1, la quintultima in programma: Conegliano vince ancora, Milano stenta contro Roma. Prendono quota Novara e Scandicci.

03-03-2024 19:30

Anche la quintultima giornata di regular season di Serie A1 di volley femminile vive all’insegna di una Prosecco Doc Imoco che proprio non vuol saperne di concedersi pause. De Gennaro e compagne possono chiudere la pratica primo posto in regular season già mercoledì, nello scontro diretto contro Novara, in caso di successo pieno. Alle sue spalle Milano continua a difettare di continuità: funziona solo Egonu. Mentre prendono quota Novara e Scandicci, trascinate da Markova e Antropova.

Volley femminile: Conegliano in scioltezza, Milano in affanno

Conegliano non perde un colpo. Ventiduesima vittoria in altrettante partite per la capolista, che in stagione non ha ancora rimediato un solo ko, anche nelle varie coppe. Ennesima vittoria a Casalmaggiore nell’anticipo per il dream team di Santarelli, 3-1, con Haak ancora una volta miglior marcatrice: 23 punti. La risposta di Egonu? Trenta punti per Paoletta, di cui sette nel tie-break, utili a evitare la clamorosa figuraccia per Milano nel lunch match contro Roma. Gaspari aveva fatto rifiatare Orro, Sylla e Castillo: nel finale ha dovuto inserire tutte le big, contro la Roma di un’inarrestabile Bici (34 punti).

Serie A1: Novara e Scandicci in corsa per il secondo posto

La classifica dice che per il secondo posto alle spalle di Conegliano è corsa a tre tra Milano, Novara e Scandicci. Le piemontesi, dopo il trionfo in Challenge Cup, vintono in quattro set a Firenze: non gioca Akimova, ma ci pensa la new entry Markova (20 punti) a spingere in alto Bernardi. Vince anche la Savino Del Bene a Chieri: i 26 punti di Antropova restituiscono il sorriso a Barbolini dopo le delusioni di coppa. In chiave playoff pesanti i successi di Pinerolo a Bergamo e di Vallefoglia sull’Itas Trentino di Mazzanti, ormai a un passo dall’aritmetica retrocessione.

Volley A1 femminile: risultati 22ma giornata

Trasportipesanti Casalmaggiore-Prosecco Doc Imoco Conegliano 1-3

Bergamo 1991-Wash4green Pinerolo 1-3

Allianz Vero Volley Milano-AeroItalia Smi Roma 3-2

Reale Mutua Fenera Chieri-Savino Del Bene Scandicci 1-3

Il Bisonte Firenze-Igor Gorgonzola Novara 1-3

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Itas Trentino 3-0

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-Uyba Volley Busto Arsizio

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano 63

Milano, Novara 53

Scandicci 52

Chieri 39

Pinerolo 34

Vallefoglia, Roma 31

Firenze 24

Casalmaggiore 23

Busto Arsizio 21

Bergamo 15

Cuneo 13

Trentino 7

Volley A1 femminile: prossimo turno (6 marzo)

Savino Del Bene Scandicci-Wash4green Pinerolo ore 16

Trasportipesanti Casalmaggiore-Allianz Vero Volley Milano ore 20.30

Uyba Volley Busto Arsizio-Reale Mutua Fenera Chieri ore 20.30

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara ore 20.30

Il Bisonte Firenze-Megabox Ond. Savio Vallefoglia ore 20.30

Honda Olivero S. Bernardo Cuneo-AeroItalia Smi Roma ore 20.30

Itas Trentino-Bergamo 1991 (20 marzo ore 20)

Intanto in settimana si sono giocate le sfide di ritorno dei quarti di Champions League. Tutte le info.