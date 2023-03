Volley femminile – A1, turno da brividi: incontri incrociati fra le prime quattro

Andrà in scena tra domenica e lunedì la 21ª giornata del massimo campionato femminile e potrà riservare grandi sorprese: Milano ospita la capolista Conegliano, Scandicci attende Chieri.

04-03-2023 16:19

Sarà una giornata super entusiasmante in serie A1 di volley femminile, visto che il calendario regala un doppio big match tra le prime quattro della classe.

Nessun anticipo nella giornata di sabato, il turno sarà suddiviso in due tranche tra domenica e lunedì con sette partite al cospetto di un unico posticipo, quello che andrà in scena tra il Bisonte Firenze e Novara.

Difficile poter decifrare cosa succederà, certo, invece, che ne vedremo delle belle.

Tutti gli occhi saranno puntati dapprima sul Scandicci – Chieri, in programma alle ore 17, e poi su Milano – Conegliano, che scatterà invece alle ore 20.30.

Nel primo caso s’incontrano la seconda della classe con la 4° in classifica è sarà una gara delicatissima per delineare ulteriormente le posizioni di vertice in vista dei playoff, nel secondo caso Milano vuole giocare un brutto scherzetto alle venete, un po’ come stava facendo una settimana fa Pinerolo che ha fatto tremare Wolosz e compagne.

Le altre sfide vedono l’interessante vis a vis tra Pinerolo, alla ricerca di punti salvezza, e Busto Arsizio alla ricerca, invece, di punti playoff. Sempre alle 17 spazio anche a Macerata – Casalmaggiore e a Perugia – Cuneo.

Bergamo e Vallefoglia scenderanno sul taraflex, invece, alle ore 18 con le lombarde che vogliono ipotecare i playoff e la sesta posizione in classifica.

Come detto, invece, a chiudere il quadro ci penserà la gara del lunedì tra il Bisonte Firenze e Novara.

Tutta la giornata sarà in diretta streaming su Volleyball World Tv, ma per i due big match spazio anche su Sky (Scandicci – Chieri) e RaiSport (Milano – Conegliano).