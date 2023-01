Volley femminile, Coppa Italia: sorpresa Bergamo, è di nuovo Conegliano-Novara

26-01-2023 12:08

Final Four di Coppa Italia, ci siamo.

Nella serata di ieri sono andati in scena i quarti di finale e la prima vera news è la sconfitta di Scandicci battuta da Bergamo e quindi pronta a dare battaglia in semifinale dove affronterà Vero Volley Milano che invece si è imposta su Casalmaggiore.

Pronostico rispettato per Conegliano, abile a regolare Cuneo, ma anche per Novara, vincente su Chieri.

Sabato a partire dalla ore 18 ecco la prima semifinale con il super classico tra le venete e l’Igor Gorgonzola. Alle 21 spazio alla seconda semifinale tra Bergamo e Milano.

Domenica finalissima in programma alle ore 18. La favorita resta Conegliano ma occhio alla voglia di sorprendere fino in fondo delle altre tre formazioni. A Casalecchio di Reno, presso l’Unipol Arena, si assegnerà, dunque, il primo trofeo dell’anno.