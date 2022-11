Volley femminile di nuovo in campo: big match tra Scandicci e Milano

16-11-2022 10:09

Un altro turno infrasettimanale per il Campionato di Serie A1 femminile di volley.

Oggi, mercoledì 16 novembre, in programma la settima giornata. Tutte e sette le partite saranno in contemporanea alle 20.30. Occhi sul big match tra Scandicci e Milano e alla sfida tra Vallefoglia e Firenze. Novara e Conegliano impegnate in trasferta sui campi di Casalmaggiore e Pinerolo, mentre Cuneo e Perugia ospitano Macerata e Bergamo. Alla ricerca di punti preziosi, Busto Arsizio incontrerà invece l’attuale terza forza del campionato, Chieri.

SERIE A1

7° GIORNATA

Mercoledì 16 novembre ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Savino Del Bene Scandicci – Vero Volley Milano Arbitri: Giardini-Rolla

Mercoledì 16 novembre ore 20.30

E-Work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri Arbitri: Armandola-Scotti

Cuneo Granda S.Bernardo – Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Boris-Pasin

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Volley Bergamo 1991 Arbitri: Florian-Lot

Trasportipesanti Casalmaggiore – Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Brancati-Clemente

Wash4green Pinerolo – Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Nava-Brunelli

Mercoledì 16 novembre ore 20.30 diretta Sky Sport Arena

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Il Bisonte Firenze Arbitri: Merli-Mattei