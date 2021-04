Volley femminile è tempo delle semifinali scudetto

È tempo di semifinali scudetto per la pallavolo femminile. Mentre in Superlega si sa già il nome di una finalista (Perugia) e si attende il nome della seconda (una tra Lube e Trento) al femminile iniziano domani, 7 aprile le semifinali.

Alle 18 se la vedranno Imoco Volley Conegliano contro la Savino Del Bene Scandicci: initile dire che i favori e i pronostici sono tutti per le pantere. Nell’altra invece, se la giocano Monza e Novara.

Questa sarà una semifinale più aperta e che potrebbe riservare sorprese visto che già in Coppa Italia le monzesi hanno messo in difficoltà Chirichella e co.

Mercoledì 7 aprile, ore 18.00 (diretta Rai Sport + HD)

Imoco Volley Conegliano – Savino Del Bene Scandicci

Mercoledì 7 aprile, ore 20.30 (diretta LVF TV)

Igor Gorgonzola Novara – Saugella Monza

OMNISPORT | 06-04-2021 14:47