Volley femminile, Egonu e Antropova in campo a Santo Stefano: Conegliano, festa Mondiale contro Talmassons

La Serie A1 Tigotà in campo per il Boxing Day: Santarelli e De Gennaro celebrano il trionfo delle Pantere, Paoletta di scena a Roma, derby contro Firenze per la scatenata Kate.

Per il mondo del volley il 26 dicembre vuol dire Boxing Day, proprio come per la Premier League inglese di calcio. Tutte in campo le squadre del massimo campionato, impegnate nella seconda giornata del girone di ritorno della regular season. Ci sono anche le due reduci dal Mondiale per Club di Hangzhou, in Cina: la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che ha conquistato il titolo iridato, e il Numia Vero Volley Milano, che ha conquistato la medaglia di bronzo. E nel weekend ci sarà spazio invece per i quarti di finale di Coppa Italia, turno eliminatorio in gara secca che mette in palio un posto nella Final Four dell’Unipol Arena di Casalecchio dell’8-9 febbraio.

Volley, Conegliano festeggia il Mondiale con Talmassons

Tutte e sette le partite del turno sono in programma a Santo Stefano. Si parte col derby lombardo d’alta classifica tra Bergamo e Busto Arsizio, due squadre in salute, e si prosegue con la sfida tutta piemontese tra Pinerolo, che spera di entrare in zona playoff, e Novara, in lotta con Milano per il terzo posto. Poi tocca alle campionesse mondiali di Conegliano. Sold out al PalaVerde per la sfida contro Talmassons, in cui Santarelli, De Gennaro e le Pantere mostreranno ai tifosi il trofeo iridato appena conquistato. “Vedremo chi è in condizione di giocare dopo le fatiche del Mondiale e schiereremo in campo chi è più in forze”, l’annuncio del tecnico gialloblu.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Serie A1: Egonu in campo a Roma, derby per Antropova

Tanti i derby in programma, tra cui quello tra Chieri e Cuneo, un testacoda da brividi sull’asse playoff-salvezza. Vallefoglia punta a consolidare il suo ottavo posto contro la neopromossa Perugia, mentre per Egonu e Milano c’è la trasferta sul campo di Roma, impelagata nella lotta per non retrocedere: “Arriviamo dall’esperienza al Mondiale per Club, con pochissimi giorni per recuperare. Sappiamo, però, che questa è la nostra routine”, la consapevolezza del coach milanese Lavarini, in panchina nel giorno del suo onomastico. Gran finale col derby toscano tra Scandicci e Firenze: Antropova, in forma smagliante, sfida la new entry delle “cugine”, la centrale Baijens.

Volley A1 femminile: programma 15a giornata

Il quadro completo del quindicesimo turno della Serie A1 Tigotà, con orari e dirette tv:

Bergamo-Eurotek Uyba Busto Arsizio (ore 15.30 – Rai Sport e VBTV)

Wash4green Pinerolo-Igor Gorgonzola Novara (ore 16 – DAZN e VBTV)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Cda Talmassons (ore 17 – VBTV)

Reale Mutua Fenera Chieri-Honda Olivero Cuneo (ore 17 – VBTV)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (ore 17 – VBTV)

Smi Roma-Numia Vero Volley Milano (ore 17 – VBTV)

Savino Del Bene Scandicci-Il Bisonte Firenze (ore 18 – DAZN e VBTV)

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 39

Scandicci 33

Novara 30

Milano* 28

Busto Arsizio* 26

Bergamo 24

Chieri 23

Vallefoglia 18

Pinerolo* 15

Firenze 14

Perugia 11

Roma 10

Talmassons 9

Cuneo 8

*1 partita in meno

Volley femminile: i quarti di Coppa Italia (29-30/12)

Savino Del Bene Scandicci-Bergamo (29/12 ore 16)

Numia Vero Volley Milano-Reale Mutua Fenera Chieri (29/12 ore 17)

Igor Gorgonzola Novara-Eurotek Uyba Busto Arsizio (29/12 ore 18)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Megabox Ond. Savio Vallefoglia (30/12 ore 19)

In Serie A2, nel girone A, l’Omag-Mt San Giovanni di Serena Ortolani può tornare in vetta battendo in tre o quattro set nel Boxing Day la Cbf Balducci Hr Macerata. Nel girone B il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino, è impegnato invece domenica 29 sul campo del Nuvolì Altafratte Padova.