Volley femminile, senza Egonu e Gabi ballano Antropova e Alsmeier: vittorie pesanti per Scandicci e Novara

Nel giorno del trionfo mondiale di Conegliano e del terzo posto di Milano, le toscane si confermano seconda forza della Serie A1: successi anche per Bergamo, Firenze e Roma.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Quando il gatto non c’è i topi ballano. In questo caso di gatte, anzi di pantere, ce ne sono parecchie: Egonu, Sylla, Gabi e tutta Conegliano, giusto per fare qualche nome. Vale a dire le ragazze di Milano e della Prosecco Doc Imoco, rispettivamente terze e prime al mondo dopo la conclusione del Mondiale di Hangzhou, in Cina. A prendersi la scena in Italia, nel frattempo, sono state Antropova, trascinatrice di Scandicci, e Alsmeier, miglior marcatrice di una Novara in risalita. Successi pesanti per le squadre di Gaspari e Bernardi, rispettivamente ai danni di Cuneo e Chieri.

Volley, Kate dice 33 e Scandicci passa a Cuneo

Ennesima prestazione monumentale di Antropova, che con 33 punti tira fuori dai guai Scandicci a Cuneo. Partita complicata, con le piemontesi subito avanti di un set ma poi raggiunte e ribaltate dalle toscane. La terza frazione ago della bilancia, col 25-27 in favore di Scandicci griffato da una superba prova di Kate. La Savino Del Bene si conferma seconda forza del campionato, un torneo in cui – almeno in regular season – si dovrebbe lottare solo per la piazza d’onore, visto che Conegliano è già in fuga.

Serie A1: Alsmeier trascina Novara, colpaccio Roma

Tre punti pesanti anche per Novara, che liquida Chieri con un perentorio 3-0 e supera momentaneamente Milano in terza posizione. MVP Tolok con 15 punti, ma la top scorer nel derby è Alsmeier con 17. Continua l’ottimo campionato di Bergamo, che piega in tre set Perugia con 20 punti di Montalvo, che spiega: “Stiamo lavorando duramente in palestra e in partita si vedono i frutti”. Due punti d’oro per Firenze, che passa al tie-break sul campo di Vallefoglia, ma il colpaccio vero è quello di Roma, che passa in quattro set contro Talmassons e si rilancia in chiave salvezza: 21 punti per Adelusi.

Volley A1 femminile: risultati 14a giornata

Il quadro completo del quattordicesimo turno della Serie A1 Tigotà:

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Il Bisonte Firenze 2-3

Igor Gorgonzola Novara-Reale Mutua Fenera Chieri 3-0

Honda Olivero Cuneo-Savino Del Bene Scandicci 1-3

Cda Talmassons-Smi Roma 1-3

Bergamo-Bartoccini-Mc Restauri Perugia 3-0

Numia Vero Volley Milano-Wash4green Pinerolo (rinviata al 29/1 per gli impegni nel Mondiale per Club)

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Prosecco Doc Imoco Conegliano (rinviata al 29/1 per gli impegni nel Mondiale per Club)

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 39

Scandicci 30

Milano* 28

Novara 27

Busto Arsizio* 26

Chieri 23

Bergamo 21

Vallefoglia 17

Pinerolo* 15

Firenze 12

Perugia 11

Talmassons 9

Cuneo 8

Roma 7

*1 partita in meno

Volley A1 femminile: il prossimo turno (26 dicembre)

Bergamo-Eurotek Uyba Busto Arsizio (ore 15.30)

Wash4green Pinerolo-Igor Gorgonzola Novara (ore 16)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Cda Talmassons (ore 17)

Reale Mutua Fenera Chieri-Honda Olivero Cuneo (ore 17)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (ore 17)

Smi Roma-Numia Vero Volley Milano (ore 17)

Savino Del Bene Scandicci-Il Bisonte Firenze (ore 18)

In Serie A2, nel girone A, l’Omag-Mt San Giovanni passa in tre set sul campo dello Zuma Castelfranco Pisa con 14 punti di una scatenata Serena Ortolani. Nel girone B il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino, cade al quinto set in casa nello scontro diretto al vertice con la Futura Giovani Busto Arsizio.