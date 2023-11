Volley femminile, Egonu trascina Milano in Champions: 3-0 allo Stara Pazova, ma la coppa è "invisibile"

Dopo Conegliano e Scandicci, anche Milano parte bene nella Champions League di volley femminile: 3-0 allo Jedinstvo, con prestazione super di Paola Egonu. Ma chi l'ha vista?

09-11-2023 21:47

E sono tre. Dopo i netti successi di Conegliano sul Beveren e di Scandicci sul Maritza Plovdiv, anche Milano s’aggiunge al club delle italiane vincenti al debutto in Champions League. Tre a zero sulle serbe dello Jedinstvo Stara Pazova e primi tre punti in cassaforte per il sestetto di Gaspari, nel girone che comprende anche Vakifbank Istanbul e Mulhouse (nell’altra partita netto successo per le turche sulle francesi). Protagonista assoluta del match indovinate chi? Proprio lei: Paola Egonu.

Champions League, Milano-Jedinstvo 3-0

Tutto facile per l’Allianz Vero Volley, che s’impone in poco meno di un’ora e un quarto di gioco, con parziali piuttosto eloquenti: 25-15 nel primo set, 25-16 nel secondo e 25-20 nel terzo set. Buona la risposta fornita dal sestetto milanese, che allontana il ricordo della sconfitta subita nel recente big match di campionato (e una settimana prima in Supercoppa) contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Punteggio mai in discussione, con Milano sempre saldamente in controllo.

Egonu stellare: top scorer con 19 punti

Egonu su tutte, ovviamente. Straordinaria la prestazione di Paoletta, che in Champions per la verità ha sempre fatto la differenza. Diciannove i punti complessivi per l’opposto della Nazionale azzurra (dopo l’annuncio di Velasco il ritorno suo e delle altre big allontanate da Mazzanti di fatto è scontato), sette in più di Nika Daalderop e nove in più di Laura Heyrman, altre protagoniste della serata. Per Egonu 14 punti in attacco, due a muro e tre al servizio. Insomma, il cammino europeo della stella di Milano è cominciato nel modo giusto.

Grande Egonu in Champions: ma chi l’ha vista?

Una grande prestazione di Paola Egonu e dell’Allianz Vero Volley Milano. Già, ma chi l’ha vista? In Italia la Champions League di volley femminile è praticamente una competizione fantasma. Non la trasmette nessuno. In tv, almeno. La trasmettono solo in streaming e a pagamento. Bisogna abbonarsi a Euro Volley Tv, il canale della Cev, la confederazione europea, per assistere a partite spesso senza telecronaca o, quando va bene, in inglese. Canale che trasmette tutte le partite di coppa, maschile e femminile, oppure le qualificazioni agli Europei. I costi? Per l’abbonamento ci vogliono 7,99 euro al mese, 15,99 euro per tre mesi oppure 54,99 euro per 12 mesi. Finora in Italia lo hanno sottoscritto in pochi. Anzi pochissimi.