Volley femminile, il ministro Abodi premierà le vincitrici della Supercoppa

23-11-2022 13:25

Manca ormai sempre meno all’ennesimo capitolo della rivalità tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, che si sfideranno per la 27° Supercoppa Italiana vivo al Palazzo Wanny di Firenze sabato 26 novembre.

La Lega pallavolo Serie A, ha così oggi annnciato la partecipazione dell’Onorevole Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, che premierà la vincitrice del primo titolo della stagione 2022-23. Le luci di tutto lo sport italiano si accenderanno dunque sul capoluogo toscano, per una serata che si preannuncia indimenticabile per il volley femminile.