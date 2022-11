Volley femminile in campo mercoledì 2: Milano sfida Perugia

01-11-2022 17:44

Prosegue a ritmo serrato (quarto turno in dieci giorni) il tour de force del Campionato di Serie A1. Domani, mercoledì 2 novembre, si disputerà, praticamente nella sua interezza, la quarta giornata: sei partite in programma, unico rinvio relativo all’incontro tra Bergamo e Cuneo, posticipato a mercoledì 9 novembre. Alle 20.30si gioca Pinerolo-Vallefoglia poi tutte le altre: scontro ad alta quota tra Conegliano e la capolista Chieri, emozionante derby del Ticino tra Busto Arsizio e Novara, Scandicci che ospita Casalmaggiore e Firenze in cerca di continuità a casa di Macerata. Un quarto d’ora più tardi, fischio d’inizio alle 20.45, l’ultima gara di giornata: Perugia-Milano.

SERIE A1

4° GIORNATA

Mercoledì 2 novembre ore 20.30

Wash4green Pinerolo – Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Carcione-Boris

Mercoledì 2 novembre ore 20.30

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Reale Mutua Fenera Chieri

Savino Del Bene Scandicci – Trasportipesanti Casalmaggiore

E-Work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara

Cbf Balducci Hr Macerata – Il Bisonte Firenze

Mercoledì 2 novembre ore 20.45

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Vero Volley Milano Arbitri:

Mercoledì 9 novembre 20.30

Volley Bergamo 1991 – Cuneo Granda S.Bernardo