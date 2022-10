Volley femminile, Italia medaglia di bronzo ai Mondiali

15-10-2022 17:43

Le azzurre del volley femminile dominano contro gli Usa nella finale per il terzo posto. L’Italia batte le americane 3-0 col punteggio di 25-20, 25-15, 27-25. Grande rimonta per le ragazze di Mazzanti nel terzo set, che hanno annulato ben quattro set point alle avversarie chiudendo i conti ai vantaggi. Terza medaglia dell’Italia femminile nella storia dei Mondiali, secondo podio consecutivo. Resta un po’ ancora il rammarico per la semifinale contro il Brasile. Anche il ct a fine gara, nel giorno del suo compleanno, non nasconde il dispiacere ma anche le lacrime di gioia per un percorso ovviamente positivo.

Altra grande prestazione di Egonu: l’opposto ha messo a segno 25 punti e ha ufficialmente vinto la classifica marcatrici. Prova decisamente solida da parte delle schiacciatrici Miriam Sylla (9 punti) e Caterina Bosetti (8 punti). Complessivamente, grande prova delle azzurre anche in difesa.