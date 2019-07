Volley femminile, le 20 squadre della serie A2 2019-20

La Serie A2 del campionato di pallavolo femminile 2019-20 conta 20 squadre iscritte che hanno superato le valutazioni della apposita commissione della Fipav. Sono 19 club più il Club Italia che completa l’organico. Le 20 squadre sono state ripartite in 2 gironi non in base alla localizzazione geografica, ma in base al ranking acquisito durante l’ultima stagione agonistica.

Serie A2 Femminile: le squadre partecipanti al campionato 2019-20

• Club Italia

• Trentino Rosa (TN)

• Cus Collegno Volley (TO)

• Polisportiva A. Consolini S.G. Marignano (RN)

• Volley Soverato (CZ)

• LPM Pallavolo Mondovì (CN)

• Olimpia Teodora Ravenna

• Polisportiva Libertas Martignacco (UD)

• Volley Academy Sassuolo (MO)

• Unione Volley Montecchio Maggiore (VI)

• Polisportiva Due Principati Volley Baronissi (SA)

• Giuseppe Cesari Cutrofiano (LE)

• Pallavolo Pinerolo (TO)

• Helvia Recina Volley Macerata

• Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA)

• Volley Talmassons (UD)

• Pallavolo Montale (MO)

• Marsala Volley (TP) richiedente titolo da Giò Volley Aprilia

• Roma Volley Club

• Hermaea Volley Olbia

Volley femminile, Serie A2 2019-20: la composizione dei 2 gironi

GIRONE A GIRONE B Club Italia Trentino Rosa (TN) Polisportiva A. Consolini S.G. Marignano (RN) Cus Collegno Volley (TO) Volley Soverato (CZ) LPM Pallavolo Mondovì (CN) Polisportiva Libertas Martignacco (UD) Olimpia Teodora Ravenna Volley Academy Sassuolo (MO) Unione Volley Montecchio Maggiore (VI) Giuseppe Cesari Cutrofiano (LE) Polisportiva Due Principati Volley Baronissi (SA) Pallavolo Pinerolo (TO) Helvia Recina Volley Macerata CDA V. Talmassons (UD) Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA) Pallavolo Montale (MO) Volley Marsala (TP) Volley Hermaea Olbia Roma Volley Club

VIRGILIO SPORT | 15-07-2019 17:45