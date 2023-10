Volley femminile, Supercoppa Milano-Conegliano: info, orari e dove vederla in tv

Tutto pronto per la sfida tra le due squadre, che si contenderanno l'ambito premio: Paola Egonu contro Isabelle Haak, un match tra fuoriclasse del volley femminile.

27-10-2023 12:50

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Ormai è diventata quasi una classica, Conegliano e Milano sono pronte a risfidarsi dopo le finali dell’ultimo Scudetto e Coppa Italia, entrambe vinte dalla corazzata veneta. In palio c’è la Supercoppa italiana, primo trofeo stagionale, che le due squadre si contenderanno al Modigliani Forum di Livorno. Da una parte un team che ha scritto la storia recente del volley, dall’altra una squadra che vuole cambiare il copione. Sarà il campo a parlare, intanto il conto alla rovescia è iniziato.

Conegliano-Milano, la Supercoppa in palio

Le pantere sono le padrone di questo titolo, visti i cinque successi consecutivi. Ora potranno fare la storia, mettendo in bacheca il settimo trofeo e staccando tutti nell’Albo d’oro della manifestazione. Per le lombarde sarà invece la prima volta. Paola Egonu ci sarà, dopo le preoccupazione per un infortunio subito nel corso del tie-break contro Scandicci in Serie A1. Un leggero sovraccarico al ginocchio destro, che però non ha compromesso la sua presenza.

L’italiana è pronta ad affrontare l’altra stella, Isabelle Haak, opposto svedese tra i migliori al mondo. Una giocatrice che ha dimostrato di saper bene cosa fare quando la palla arriva in posto 2: viaggia col 46% in attacco (43 a segno su 92 tentati), e come la fuoriclasse azzurra ha mandato a referto 5 ace e appena un muro in meno (5 anziché 6). Conegliano potrà contare anche sulla regia di Joanna Wolosz e sulle schiacciatrici Plummer e Robinson. Milano si affiderà alla forza di Myriam Sylla, alla palleggiatrice Alessia Orro e alla centrale Dana Rettke.

L’albo d’oro della Supercoppa italiana

Dal 1996 la competizione ha visto differenti padroni. I primi anni il Bergamo ha allargato la propria bacheca con quattro Supercoppe vinte di fila, poi diversi campioni si sono alternato, fino al tris della Robursport Pesaro e al dominio dei nostri giorni del Conegliano. Di seguito l’albo d’oro dell’ambito trofeo

1996 Bergamo

1997 Bergamo

1998 Bergamo

1999 Bergamo

2000 Virtus Reggio Calabria

2001 Vicenza

2002 Modena

2003 Asystel, Novara

2004 Bergamo

2005 Asystel, Novara

2006 Pesaro

2007 Perugia

2008 Pesaro

2009 Pesaro

2010 Pesaro

2011 Bergamo

2012 Busto Arsizio

2013 Piacenza

2014 Piacenza

2015 Casalmaggiore

2016 Conegliano

2017 Novara

2018 Conegliano

2019 Conegliano

2020 Conegliano

2021 Conegliano

2022 Conegliano

Dove vedere Conegliano-Milano in tv e streaming: info e orario

Il fischio d’inizio del match valido per la Supercoppa italiana di volley femminile è atteso per le 17.30 di sabato 28 ottobre al Modigliani Forum di Livorno. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play e Volleyball World Tv. Per chi non potrà essere davanti alla tv è prevista la diretta live su Virgilio Sport.