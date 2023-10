Volley A1 femminile Conegliano da applausi, Haak travolge Chieri. Domani tocca a Egonu e Antropova

Conegliano continua la sua marcia in testa alla classifica, terza vittorie in queste prime tre uscite di campionato. Anche a Chieri le ragazze di Santarelli vincono con un netto 3-0. Domani il big match tra Milano e Scandicci

21-10-2023 20:30

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Conegliano si tiene lontano dalle luci dei riflettori, quelle riservate ad altre squadre della massima serie, ma continua a marciare ad un ritmo impressionante. Anche contro Chieri nell’anticipo di campionato della serie A1 femminile arriva un successo che certifica le aspirazioni delle ragazze di Santarelli.

Haak-Plummer: Chieri travolta in casa

È bastata poco più di un’ora di gioco alla Prosecco Imoco Conegliano per risolvere la pratica Chieri. Il match sulla carta presentava qualche insidia per la squadra di Santarelli che però si dimostra un rullo compressore. A salire in cattedra è la solita Haak che conferma di essere una vera e propria forza: 17 punti per mettere le cose in chiaro aiutate anche dalle compagne Plummer e Squarcini. Chieri fa quel che può per resistere all’ondata avversaria ma finisce per essere travolta.

Milano-Scandicci: è lo scontro Egonu-Antropova

Terza giornata di campionato per la serie A1 di volley femminile e primo scontro di altissimo livello: a Milan va in scena la sfida tra le padrone di casa dell’Allianz Vero contro la Savino Del Bene Scandicci. Ma è soprattutto lo scontro tra Paola Egonu e Ekaterina Antropova: le due atlete sono state protagoniste lungo tutta un’estate di polemiche che ha finito per travolgere la nazionale azzurre e il futuro di Davide Mazzanti.

Ora però quelle polemiche sono messe da parte e la parola passa al campo: Milano è tra le grandi favorite del campionato, Scandicci vuole giocare il ruolo di sorpresa e il big match in programma domani può già dire molto del futuro.

Serie A1 femminile: risultati e programma 3a giornata

Oggi

Reale Mutua Fenera Chieri-Imoco Conegliano 0-3

Honda Olivera S. Bernardo Cuneo-Megabox Vallefoglia

Domenica ore 17

Il Bisonte Firenze-Volley Bergamo 1991

Wash4Green Pinerolo-Igor Gorgonzola Novara

Roma Volley-Uyba Busto Arsizio

Ore 17.30

Allianz Milano-Savino Del Bene Scandicci

Ore 19.30

Trasporti Casalmaggiore-Itas Trentino

