Volley femminile – Novara fa suo il big match, Conegliano e Busto non sbagliano

22-01-2023 11:30

I tre anticipi della 16ª giornata di A1 hanno visto sorridere Novara, Conegliano e Busto Arsizio.

Gli occhi erano tutti puntati sul big tra Scandicci e le ragazze di Lavarini. Lo spettacolo non ha deluso le aspettative già a partire dal primo set, terminato 32-30 in favore di Danesi & co. Il botta e risposta è continuo, Scandicci prima pareggia e poi mette la testa avanti ma una Novara mai doma si aggiudica il quarto set ed il decisivo tie-break, dando così continuità anche al successo ottenuto in Champions con la Stella Rossa.

Fatica il giusto Conegliano con Vallefoglia che spaventa le avversarie aggiudicandosi il primo parziale, ma che poi, nonostante una bella pallavolo, non regge il ritmo della prima della classe, e cede 3-1 (25-27, 25-18, 25-17, 25-20).

Ottima prova di Busto Arsizio che contro Perugia, tra le mura amiche, va dritto al sodo e si prende un successo netto per 3-0 (25-17, 25-14, 25-19). Ottima prova della capitana Olivotto, ma più in generale ottima prova di un collettivo che sembra essersi ritrovato dopo un periodo buio e che con questa fa quattro vittorie nelle ultime sei uscite.