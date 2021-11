Volley femminile, Scandicci piega Busto ed è seconda

01-11-2021 09:27

Dopo la sofferta vittoria di Conegliano a Monza nell’anticipo al tiebreak, successo consecutivo numero 70 per le Pantere tra tutte le competizioni, il piatto forte della quinta giornata del campionato di A1 di volley femminile era la sfida tra Busto Arsizio e Scandicci.

La partita delle tante ex è stata vinta per 3-2 dalle toscane, trascinate da Lippmann e Beatriz, rispettivamente con 23 punti e 47% in attacco, 13 e 57%: a Busto non basta Mingardi, top scorer con 27 punti.

La quarta vittoria consecutiva permette alla squadra di Barbolini, sconfitta finora in stagione solo da Casalmaggiore nella prima giornata, di salire al secondo posto a 11 punti, a -3 dall’inarrivabile capolista, sorpassando proprio Busto. Appaiata a Scandicci c’è Novara, che ha avuto vita facile contro Perugia (3-0).

A completare il quadro della giornata, in attesa del posticipo tra Roma e Firenze, il 3-0 in trasferta di Bergamo a Casalmaggiore e quello casalingo di Cuneo su Vallefoglia che ha permesso alle piemontesi di abbandonare l’ultimo posto, occupato ora proprio da Vallefoglia, Perugia e Roma con tre punti.

