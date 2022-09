Volley, finale del campionato mondiale: Italia-Polonia. La diretta LIVE

11-09-2022 20:26

1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 SET ITALIA 0 POLONIA 1

Italia-Polonia, 1° set

1-0 Polonia, primo punto dei padroni di casa dopo un bellissimo primo scambio

INIZIA ORA LA FINALE MONDIALE TRA ITALIA E POLONIA, BATTE LA POLONIA!

E ora gli inni nazionali, inizia l’Inno di Mameli.

Buonasera a tutti, a pochi minuti dall’inizio di questa finale del Mondiale tra Italia e Polonia iniziamo la nostra diretta testuale. Sarà una gara magnifica, in un’arena piena di tifosi polacchi che faranno di tutto per spingere la propria nazionale alla vittoria. Già nel corso del riscaldamento delle due squadre, i tifosi polacchi non hanno mai smesso di cantare e incitare i propri beniamini. Ci saranno migliaia di persone a tifare contro gli azzurri, sarà davvero dura ma tutti ormai ci credono.

L’Italia in campo per la gloria: contro la Polonia sarà durissima

L’Italia della pallavolo è attesa, questa sera alle ore 21.00, all’appuntamento con la storia. Contro la Polonia, padrona di casa e campione in carica, gli azzurri guidati magistralmente da Ferdinando “Fefé” De Giorgi si giocano l’oro Mondiale.

Erano ben 24 anni, e precisamente dalla “Generazione dei Fenomeni” a Giappone 1998, che l’Italia non andava a medaglia in un torneo iridato. Come se non bastasse, e lo diciamo come un merito e non come uno scherno, quasi nessuno si sarebbe aspettato di vedere gli azzurri fino a questo punto della manifestazione, non per debolezza nostra, ma per il livello altissimo di questo Mondiale 2022.

Sul taraflex della Spodek di Katowice, l’Italia dovrà affrontare due avversari. Il primo sarà il 6+1 del CT Nikola Grbic, il secondo saranno i 15 mila tifosi polacchi che saranno presenti ad assistere all’incontro, in una zona del mondo nella quale la pallavolo è tutto.

Servirà comunque la più classica delle imprese sportive contro una nazionale vincitrice degli ultimi due Mondiali (2010 e 2014) e che poco più di un mese fa ci ha rifilato un nettissimo 3-0 nella finale per il 3° posto della Nations League. I polacchi sono top player in ogni ruolo, e hanno iniziato la manifestazione puntando direttamente al metallo più prezioso.

Per arrivare fino a questo punto l‘Italia ha dovuto affrontare una serie di avversari piuttosto temibili. La nazionale di De Giorgi è partita con tre 3-0 consecutivi contro Canada, Turchia e Cina (dominando dunque il girone), per poi passare 3-1 Cuba. La vittoria più spettacolare e difficile è stata però senza dubbio il 3-2 contro i campioni olimpici della Francia di Andrea Giani, per poi trionfare in semifinale, ieri sera, contro la Slovenia 3-0.

Anche la Polonia ha dominato il girone, vincendo due volte 3-0 contro Bulgaria e Messico e superando per 3-1 gli Stati Uniti. Dopo un ottavo semplice contro la Tunisia (3-0) sono arrivati due 3-2 combattuti, ai quarti e in semifinale, rispettivamente contro Stati Uniti e Brasile.

Italia-Polonia, le probabili formazioni del match

Di seguito i convocati della spedizione azzurra guidata da Fefè De Giorgi:

Palleggiatori : Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli.

: Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli. Opposto : Giulio Pinali, Yuri Romanò.

: Giulio Pinali, Yuri Romanò. Schiacciatori : Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine.

: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine. Centrali : Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo.

: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo. Libero: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla.

Queste invece dovrebbero essere le probabili formazioni di Italia-Polonia:

ITALIA: Giannelli-Romanò, Michieletto-Lavia, Anzani-Galassi, Balaso.

POLONIA: Janusz-Kurek, Semeniuk-Sliwka, Bieniek-Kochanowski, Zatorski

FAQ A che ora si gioca la finale di pallavolo Italia-Polonia? Alle 20.30 di domenica 11 settembre 2022 Dove si gioca Italia-Polonia, finale del Mondiale di pallavolo? A Katowice in Polonia Dove si può vedere in diretta Tv la finale Italia-Polonia? In diretta su RaiUno alle 21

