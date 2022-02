Volley, Firenze nella nuova "casa". L'Imoco sfida Monza

05-02-2022 15:27

Il Bisonte Firenze scenda in campo, aprendo il programma della 18esima giornata di Lega Volley Serie A, sfidando ll’Acqua & Sapone Roma Volley Club nel nuovo palazzatto, il PalaWanny alle 20.30 di questa sera.

Domenica alle 17 il resto delle partite, con la prima delle due super sfide ad alta quota del weekend, quella tra la Savino Del Bene Scandicci reduce dall’accesso alle semifinali di CEV Challenge Cup e la Unet E-Work Busto Arsizio a due punti dlla formazione di coach Barbolini. Scontro salvezza diretto tra Volley Bergamo 1991 e la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore, e la complicata partita interna della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia contro la Bosca S.Bernardo Cuneo e la delicata trasferta della Delta Despar Trentino in casa della Reale Mutua Fenera Chieri. Chiude il programma il big match in vetta tra la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano e la Vero Volley Monza, appaiate a 37 punti (una partita in meno per Conegliano). Rinviata causa Covid Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara.

CAMPIONATO SERIE A1 FEMMINILE

5^ GIORNATA DI RITORNO

Sabato 5 febbraio ore 20:30

Il Bisonte Firenze – Acqua & Sapone Roma Volley Club ARBITRI: Cerra-Piperata

Domenica 6 febbraio ore 17:00

Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Igor Gorgonzola Novara Rinviata a data da destinarsi

Savino Del Bene Scandicci – Unet E-Work Busto Arsizio ARBITRI: Puecher-Papadopol

Reale Mutua Fenera Chieri – Delta Despar Trentino ARBITRI: Cruccolini-Saltalippi

Volley Bergamo 1991 – Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore ARBITRI: Boris-Venturi

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Bosca S.Bernardo Cuneo ARBITRI: Cesare-Mattei

Domenica 6 febbraio ore 18:15

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Vero Volley Monza ARBITRI: Brancati-Vagni

OMNISPORT