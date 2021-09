Volley, Giannelli: "Non è da tutti essere capitano di una squadra così"

Domani, 3 settembre, contro la Bielorussia inizia il percorso degli azzurri di De Giorgi all’Europeo di Volley 2021.

A parlare alla vigilia dell’impegno continentale il neo capitano, l’alzatore Simone Giannelli che ha preso il posto di Ivan Zaytsev out a causa di un infortunio.

“Finalmente siamo arrivati qui; abbiamo tanta voglia di giocare e di vivere tutti insieme questa nuova avventura. Per me poi sarà un po’ speciale dato che la vivrò da capitano e questo significa tanta responsabilità e orgoglio perché essere il capitano di una nazionale come quella italiana non è una cosa di tutti i giorni. Questo però è molto bello perché sarà necessario dare l’esempio e io, come ogni volta, farò del mio meglio assieme ai compagni e allo staff per portare in alto i nostri colori”.

OMNISPORT | 02-09-2021 14:07