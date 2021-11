04-11-2021 16:29

Non arrivano buone nuove per trento e per Alessandro Michieletto.

Il giocatore di Trento si è infortunato nel k.o contro Padova. Gli esami hanno evidenziato una distorsione di secondo grado alla caviglia destra. Lo schiacciatore della Nazionale, che nel match di ieri è stato sostituito da Lavia, si dovrà fermare per un paio di settimane.

Costantemente verrà comunque sottoposto a controlli e verranno dati ulteriori aggiornamenti.

