Volley, il leader dell'Italia è Michieletto: "Dobbiamo continuare così"

Nonostante la giovane età, Alessandro Michieletto, schiacciatore di Trento sta prendendo per mano l’Italia.

Già a Tokyo, il figlio d’arte si era messo in mostra e ora sta continuando, nell’Europeo, anche per l’assenza o meglio l’addio di Juantorena, a tenere in mano le redini dell’attacco azzurro.

Dopo la vittoria contro la Bulgaria, l’Italia di De Giorgi è ora prima nel girone a punteggio pieno e così ha parlato l’azzurro a fine match: “Tranne il terzo set abbiamo fatto bene, certo noi abbiamo avuto proprio una bella reazione e questo poi ci ha permesso di riprendere in mano la situazione e quindi di conquistare un’altra vittoria davvero molto importante. Noi dobbiamo puntare a essere una squadra equilibrata, forte in tutti i fondamentali perché se è vero che pecchiamo un po’ di inesperienza dobbiamo fare della completezza e dell’organizzazione di gioco i nostri punti di forza. Dobbiamo continuare su questa strada”.

Prossima sfida, domani, alla Slovenia.

OMNISPORT | 07-09-2021 12:07