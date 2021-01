Volley, il Presidente della Lega Maschile alla Camera

Il Presidente della Lega Pallavolo Maschile, Massimo Righi andrà domani, 11 gennaio in audizione davanti alla Commissione Cultura e dalla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati per discutere della la riforma del lavoro sportivo.

“Stiamo lavorando da molto tempo su questo progetto che mira ad una nuova definizione del lavoratore nello sport – ha spiegato Righi. – In particolare per la nostra Serie A, dove era chiara da tempo la necessità di una nuova definizione, legale e contributiva, di un lavoratore professionale ma in ambito non professionistico. Ora finalmente, dopo tanto lavoro nostro, dei nostri consulenti, del Comitato 4.0 e di colleghi di altre discipline, muoviamo un importante passo avanti verso una revisione dello status legale dello sportivo, che spesso costringeva Club ed atleti in una terra di mezzo, tra professionismo e dilettantismo, senza legittimazioni specifiche. Preoccupa infine la norma sul “vincolo sportivo”: è scritta male e presenta diversi profili di criticità. Speriamo vengano ascoltate le richieste che arrivano da tutto il mondo dello sport”.

