Volley, in campo per recupero Piacenza vs Vibo

12-01-2022 13:00

Va in scena oggi il recupero dell’ultima giornata del girone d’andata, la 13sima, di Superlega tra Gas Sales Bluenergy Piacenza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

La partita, in calendario inizialmente il 19 dicembre, era stata rinviata prima a domenica 26 per casi di Covid tra le file di Piacenza e poi al 30 per casi questa volta nella formazione vibonese. Il match, che vedrà ben 5 ex in campo, servirà anche a stilare alcuni accoppiamenti per la Coppa Italia per Piacenza.

13a Giornata di Andata Regular Season SuperLega Credem Banca

Mercoledì 12 Gennaio 2022, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

